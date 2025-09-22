  • BIST 11519.22
  • Altın 4950.8
  • Dolar 41.376
  • Euro 48.7118
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATabipler Birliği’nden Gazze çağrısı: İnsanlık için özgürlük!

Güney Kıbrıs’a ilk 8 ayda giden turistlerin sayısı 3 milyonu aştı

» »
Güney Kıbrıs’a ilk 8 ayda giden turistlerin sayısı 3 milyonu aştı
Güney Kıbrıs’a ilk 8 ayda giden turistlerin sayısı 3 milyonu aştı

Güney Kıbrıs’a 2025 yılının ilk sekiz ayında giden turistlerin sayısının 3 milyonu aştığı, “yeni bir rekor kırıldığı” belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak bu yılın ilk sekiz ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış yaşandığını ve 2024 yılının ilk sekiz ayındaki 2 milyon 758 bin 627 turist rakamının, bu yılın ilk sekiz ayında 3 milyon 03 bin 155’e yükseldiğini yazdı.

Haberde, 2024 yılının ağustos ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 554 bin 923 olduğu ve bu rakamın yüzde 8 buçuk artarak bu yılın ağustos ayında 602 bin 026’e ulaştığı da kaydedildi.

Gazete, ağustos ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin yüzde 32,1’inin İngiliz turistler olduğunu da belirtti.

Haberinde, Kıbrıslı Rumların ağustos ayında yurt dışına yaptıkları seyahatlere de yer veren gazete, bu rakamın geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 23,9 artarak 192 bin 756’dan 238 bin 740’a yükseldiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticari denge açığı 1 milyar Euro'ya ulaştı!17 Eylül 2025 Çarşamba 13:53
  • Güney Kıbrıs'ta polisiye haberler: Limasol’da polis aracı kundaklandı!17 Eylül 2025 Çarşamba 13:45
  • GRECO Raporu: Güney Kıbrıs, yolsuzluk önleme konusunda önemli ilerleme kaydetti17 Eylül 2025 Çarşamba 12:18
  • Ewa Kunzel’in Güney Kıbrıs’taki davası sürüyor16 Eylül 2025 Salı 12:23
  • Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllü askerliği konusu Bakanlar Kurulu’na gidiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:47
  • Çıdan'ın cinayeti Rum basınında: Sadece 3 kişi sorumlu tutuldu15 Eylül 2025 Pazartesi 12:39
  • Güney Kıbrıs bugünden itibaren resmen AB elektrik modeline geçiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:34
  • Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllü askerliği konusu Bakanlar Kurulu’na gidiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
  • Rum göçmenleri KKTC’deki eski mallarını satmak vaadiyle dolandıran iki kadın tutuklandı13 Eylül 2025 Cumartesi 16:11
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan “EUNOMIA 6-2025” kod adlı tatbikat13 Eylül 2025 Cumartesi 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti