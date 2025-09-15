Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllü askerliği konusu Bakanlar Kurulu’na gidiyor

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, kadınların gönüllülük esasına göre Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görev yapabilmelerini sağlayan yasayla ilgili özel talimat yayınlanması için haftaya Bakanlar Kurulu’na öneri sunacağını açıkladı.

Politis gazetesi, Palmas’ın Rum Radyosu RİK’e yaptığı açıklamada, gönüllü askerlik yapacak olan kadınlardan ilk grubun ekim ayı sonunda göreve başlamasının beklendiğini söylediğini yazdı.

Haberde, gönüllü askerlik yapacak olan kadınlara aylık 150 euro ödeneceği; gönüllü askerlikten terhis olan kadınlara üniversitelerin teşvik bursu vereceği, devlet işine girmesi halinde ekstra puan alacağı ve isteyenlerin sözleşmeli asker statüsünde göreve devam edebileceği belirtildi.