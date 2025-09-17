  • BIST 11179.36
Guterres, Kıbrıs görüşmelerini yeniden başlatmaya 'kararlı'!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki üst düzey hafta öncesinde New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, bu yılın izlenimler değil çözümler haftası olması gerektiğini söyledi.


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, bu ayın sonunda New York'ta her iki toplumun liderleriyle bir araya geleceğini doğruladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Guterres görüşmelerin yeniden başlaması ihtimali sorulduğunda ise, "İyimser değilim, kötümser de değilim; kararlıyım. Vazgeçmeyeceğim" dedi, Amacının arabuluculuk kanalını açık tutmak ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemek olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Guterres'in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belitti.

Rum Bakanlar Kurulu öncesi konuyla ilgili konuşan Hristodulidis şunları belirtti:

"Genel Sekreterle ikili görüşmemizin ötesinde, BM Genel Sekreteri'nin Salı günü yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, görüşmelerin yeniden başlaması için çalışma konusundaki siyasi iradesini ifade etmesinden memnuniyet duyduğumuzu ve hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. "Müzakerelerin yeniden başlaması için koşulların oluşturulması amacıyla ilk andan itibaren çalışıyoruz. İstenen hedefe henüz ulaşamadık ama Genel Sekreter'in de belirttiği gibi 7 yıllık çıkmazın sona ermesi önemli. Önemli bir girişim başlatıldı, uluslararası faktörü yeniden harekete geçirdik ve arzu ettiğimiz şeyin gerçekleşmesini umuyoruz: Esaslı müzakerelerin yeniden başlaması ve elbette Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde çözülmesi”

 

