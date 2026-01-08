Halep'te sokağa çıkma yasağı: Suriye ordusu SDG’ye operasyona başlıyor

Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine yönelik operasyonların saat 13.30 itibarıyla başlayacağını, bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Açıklamada, sivillerin güvenliği için SDG unsurlarının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları istendi. Ayrıca söz konusu üç mahallede aynı saatten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Operasyonların belirlenen hedeflere yönelik ve kontrollü şekilde yürütüleceği kaydedildi.