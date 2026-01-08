Halep'te sokağa çıkma yasağı: Suriye ordusu SDG’ye operasyona başlıyor

Suriye ordusu, Halep’in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG’ye ait mevzilere yönelik operasyon başlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyonların saat 13.30 itibarıyla başlayacağı belirtildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Açıklamada, sivillerin güvenliği için SDG unsurlarının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları istendi. Ayrıca söz konusu üç mahallede aynı saatten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Operasyonların belirlenen hedeflere yönelik ve kontrollü şekilde yürütüleceği kaydedildi.
