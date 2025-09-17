Harmancı: Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı gaspı insan hakkı ihlalidir

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i ile kabul etti. Genel Sekreterin Eylül ayı sonunda iki liderle New York’ta yapmayı planladığı toplantıya hazırlık amacıyla adada bulunan Holguin, LTB Başkanı Harmancı ile süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

“KAYBEDİLEN ZAMAN, BARIŞ SÜRECİYLE İLGİLİ UMUTSUZLUĞU DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR”

Başkan Harmancı geçtiğimiz bir yılla ilgili yaptığı değerlendirmede, güven artırıcı önlemlerle sınırlandırılan müzakere sürecinin dahi toplumların hayatına dokunan bir sonuç üretememiş olmasının barış sürecine, adil ve kapsamlı bir çözüme dair umutsuzluğu daha da derinleştirdiğini vurguladı. Özellikle yeni geçiş kapılarının açılamamış olmasına dikkat çeken Harmancı, “yeni geçiş kapıları konusunda anlaşılamamış olması bir yana, özellikle Metehan geçiş kapısının çözülmesi ancak kapsamlı bir çözümle mümkün olacak mülkiyet gibi konulara karşılık adeta bir misilleme ve cezalandırma aracı olarak kullanıldığını görüyoruz” dedi.

“AŞIRI SAĞ VE IRKÇILIK YÜKSELİYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın herhangi bir hukuki veya politik dayanaktan yoksun “iki devletli çözüm” illüzyonu ve masaya oturmayı reddetmesiyle, Nikos Hristodulidis’e tek başına oyun kurup tek başına oynayabildiği bir alan yarattığını vurgulayan Harmancı, bunun güneyde aşırı sağın güçlenmesine ve barış güçlerinin sessizleşmesine de hizmet ettiğini ifade etti.

“KARMA EVLİLİKLERDEN DOĞAN KIBRISLI TÜRK ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIK HAKLARININ GASPİ TARTIŞMASIZ BİR ANAYASAL VE ULUSLARARASI İNSAN HAKKI İHLALİDİR”

Başkan Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların vatandaşlık haklarının gaspı tartışmasız bir anayasal ve uluslararası insan hakkı ihlalidir. Bu uygulamadan dönülmesi hem toplumlararası güvenin inşası hem de Kıbrıs Türk toplumunda barış sürecine olan inanç ve mücadele iradesinin yeniden güçlenmesi için elzemdir.”

“LEFKOŞA, ŞEHİR DİPLOMASİSİNİN LOKOMOTİFİDİR”

Başkan Harmancı, gelinen bu noktada uluslararası toplumun güven ortamının yeniden inşa edilebilmesi ve barış sürecini tetikleyebilmek için yenilikçi ve uygulanabilir fikirlere destek vermesi gerektiğini belirtti ve yerel yönetimlerin oynayabileceği role dikkat çekti.

Lefkoşa’nın 1970’li yıllardan beri iki toplumun iş birliği ve yakınlaşmasında lokomotif rolü oynadığını vurgulayan Harmancı, bunun daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için güney ve kuzey Lefkoşa belediyeleri arasındaki diyalog ve iş birliğinin uluslararası toplumun da destek ve meşruiyet sağlayacağı bir şekilde kurumsallaşması gerektiğini söyledi.