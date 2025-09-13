  • BIST 10372.04
Hasipoğlu: Önceliğimiz her zaman iş güvenliği ve çalışanların hayatıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Gazimağusa Çalışma Dairesi ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu, geçtiğimiz günlerde beton dökümü sırasında aniden çökme yaşanan inşaatla ilgili kapatma kararı alındı. Denetimlerde ciddi eksikleri tespit edilen inşaat şirketi faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Ayrıca, şirketin eksiklikleri gidermesi için süre tanındığı kaydedildi.

Alınan kararda; “İnşaat alanı çevresinde, bina ve eklentilerinde çalışma yöntem ve şekillerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan mevcut ve olası ciddi tehlike ve inşaat alanının etrafının kapatılmamış olduğundan, 35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 34 (1). maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 44.maddesi gereği yapılan inşaat işlerinde İş Sağlığı Güvenliği tüzüğü 15.maddesi, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 34(4) maddesi gereği yapılan “İşin Kısmen veya Tamamen Durdurulmasına ilişkin Hususlar Tüzüğü “5. maddesi gereğince yürütülmekte olan iki adet bina inşaatı Daire tarafından tamamen durduruldu .” .

BAKAN SAHADA İNCELEMELER YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yaşanan olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İnşaat alanında yetkililerden bilgi alan Hasipoğlu, iş güvenliği denetimlerinin süreceğini vurguladı.

“BU TÜR İHMALLERE ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Bakan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Önceliğimiz her zaman çalışanların hayatıdır. İşçilerimizin güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önde gelir. Çalışma yaşamında hiçbir ihmale ve hiçbir eksikliğe müsamaha göstermeyeceğiz. Bu olay bize bir kez daha göstermiştir ki iş güvenliği kurallarına uymamak sadece yasa ihlali değil, insan hayatını hiçe saymaktır.
Bakanlık olarak sorumluluğumuz, işçilerimizin evlerine sağ salim dönmesini sağlamaktır. Bu yüzden denetimlerimizi artırıyor, risk gördüğümüz alanlarda anında müdahalede bulunuyoruz. Beton dökümü sırasında kalıp iskelesinin çökmesinden kaynaklanan bu ihmali daha derin bir şekilde soruşturmaya devam ediyoruz .

Şirketlere çağrımız nettir. Çalışanların can güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir eksiklik kabul edilmeyecektir. Kurallara uymayan ve gerekli önlemleri almayan işletmelere karşı en sert adımları atmaya devam edeceğiz.”

“HERKESİN SORUMLULUĞU VAR”

Hasipoğlu, iş güvenliği kültürünün yalnızca devletin değil, işverenlerin ve çalışanların da sorumluluğu olduğunu belirterek, “Hepimiz ortak bir sorumluluk taşıyoruz. İşverenin önlem alması, çalışanın da kurallara uyması gerekiyor. Ancak bu şekilde iş kazalarının önüne geçebiliriz. Bizim temel hedefimiz, sıfır iş kazasıdır” dedi.

