Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 06–12 Ocak 2026 tarihleri arasındaki periyodun ilk günlerinde bölge Yüksek Basınç Sistemi’nin etkisi altında olacak. Bu kapsamda 6 Ocak Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Periyodun ilk günlerinde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 19–22 derece dolaylarında seyredeceği bildirildi. Rüzgârın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.