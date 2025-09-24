  • BIST 11371.36
Hava sıcaklığı düşüyor: En düşük sıcaklık 29-32 derece olacak

Hava sıcaklığı düşüyor; hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı 33-36 derece, ikinci yarıda ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
Hava sıcaklığı düşüyor: En düşük sıcaklık 29-32 derece olacak

Hava sıcaklığı düşüyor. Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 33-36 derece, ikinci yarısı iç kesimlerde ve periyod süresince sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hafta sonu sabah saatlerinde sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 33-36 derece, ikinci yarısı iç kesimlerde ve periyod süresince sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

