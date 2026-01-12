  • BIST 12327.84
Hava yarına kadar yağmurlu

Meteoroloji Dairesi, havanın yarına kadar yer yer yağmurlu olacağını duyurdu; sıcaklık ise yeni haftada yaklaşık dört derece düşecek.
Hava yarına kadar yağmurlu

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Ocak tarihleri kapsayan raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava bugün ve yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur devam ederken, çarşamba günü itibarıyla hava az bulutluya dönecek.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece, ikinci yarısında ise 13-16 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; periyodun ilk günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

