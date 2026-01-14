Hellim “Mercosur” anlaşmasının dışında kaldı

Politis ve diğer gazeteler, AB ile Mercosur ülkeleri arasında imzalanan ve AB genelinde geniş protestolara sebep olan serbest ticaret anlaşması konusunda, Rum Tarım Bakanlığı’nın bir genelge yayımlayarak anlaşmanın avantajlarından bahsettiğini, bu avantajlardan birinin ise Menşei İsmi Korumalı Ürünlerin (MİK) koruma altına alınması olduğunun iddia edildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Tarım Bakanlığı’nın açıklamasında, serbest ticaret anlaşmasının sağladığı birçok avantaja değinilirken MİK ürünlerinin koruma altına alınmış olacağına da dikkat çekildi.

Gazete, hellimin MİK ürünleri listesinin dışında kaldığına yönelik iddiaları da doğrulayan bakanlığın, söz konusu ürünlerin listesi hazırlandığı dönemde hellimin henüz listede yer almadığını, bu sebeple de anlaşmada korunan ürünler listesinde bulunmadığını açıkladığını aktardı.

Açıklamada, ürün listesinin güncellenmesinin mümkün olduğu ifade edilirken, “Yeroşibu lokumu, Limasol ve Baf yerel şarapları, kumandarya (commandaria) şarabı, uzo ve zivaniya” gibi ürünlerin listede yer aldıkları vurgulandı.