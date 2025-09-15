  • BIST 10853.13
Holguin, 3'lü görüşme öncesi "keşif niteliğinde" temaslarda bulunuyor

»
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temaslarının BM Genel Kurulu çerçevesinde 27 Eylül’de New York’ta gerçekleşecek 3’lü görüşme öncesinde keşif niteliğinde olduğunu yazdı.
Holguin, 3’lü görüşme öncesi “keşif niteliğinde” temaslarda bulunuyor

Rum basını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bugün kabul edilecek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temaslarının BM Genel Kurulu çerçevesinde 27 Eylül’de New York’ta gerçekleşecek 3’lü görüşme öncesinde keşif niteliğinde olduğunu yazdı.

Fileleftheros Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta gerçekleşecek ortak görüşmesinin ön hazırlıkları için geçen perşembe günü adaya gelen Holguin’in cuma günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü hatırlattı.

Haberde Holguin’in yarın Rum Yönetimi Müzakerecisi Menelaos Menelau ve sonraki gün de Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile bir araya geleceği de hatırlatıldı. Haberde yarın akşam yeni kurulan 2 toplumlu Gençlik Komitesi ile görüşecek Holguin’in hafta içinde de KKTC’de ve Güney Kıbrıs’taki 2 toplumlu Kültürel Miras Komitesi aracılığıyla restorasyon çalışmaları süren mezarlıkları ziyaret edeceği kaydedildi.

Haravgi ise Kıbrıs sorununun, KKTC Cumhurbaşkanı seçimi arifesinde “solunum cihazında bulunduğunu” öne sürerek New York’taki 3’lü görüşmeden beklentilerin düşük olduğunu yazdı

