Philippa Karsera, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medyada yürütülen “amansız saldırılar” gerekçesiyle Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.
Hristodulidis’in eşi First Lady AFKS başkanlığından istifa etti

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in eşi First Lady Philippa Karsera, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. Karsera, son 24 saat içerisinde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik “amansız bir saldırı” yaşandığını belirtti.

Açıklamasında, hem isimli hem de anonim sosyal medya hesapları üzerinden kendisi ve çocukları hakkında yanlış haberler, iftira niteliğindeki yorumlar ve asılsız davranış iddialarının yayıldığını ifade eden Karsera, bu iddiaların eleştirel süzgeçten geçirilmeden kitlesel olarak çoğaltılması riskine dikkat çekti. Söz konusu paylaşımların kendisinin ve ailesinin insan haklarının ihlali anlamına geldiğini ve iftira niteliği taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı eşi olmanın bu tür saldırıları haklı çıkarmadığını ya da mazur göstermediğini kaydeden Karsera, kişinin haklarını savunmanın yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğuna derinden inandığını belirtti. Bu kapsamda hukuki danışmanlık aldığını da doğruladı.

AFKS’deki görevine Mart 2023’te başladığını anımsatan Karsera, göreve başladığı tarihten itibaren Temsilciler Meclisi’nin 2015 yılında kabul ettiği mevzuata tamamen uygun hareket ettiğini ifade etti. Kurumun bütçesinin artırılması ve 2024 ile 2025 yıllarında dezavantajlı ailelerden gelen çok daha fazla sayıda çocuğa burs verilmesinin ardından saldırıların yoğunlaştığını da sözlerine ekledi.

Karsera, AFKS Yönetim Kurulu’nun Pazartesi günü olağanüstü toplantı yapacağını ve bu toplantıda istifa kararının resmen açıklanacağını bildirdi.

