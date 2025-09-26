İki Toplumlu Çağrı: Bütünleşme, Barış ve Bölgesel İstikrar İçin

  • BIST 11151.2
İki Toplumlu Çağrı: Bütünleşme, Barış ve Bölgesel İstikrar İçinNew York’taki Liderler Görüşmesi Öncesi Ortak Bildiri
New York’taki Liderler Görüşmesi Öncesi Ortak Bildiri

 

Barış içinde bütünleşmiş bir Kıbrıs vizyonunu paylaşan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde New York’ta gerçekleşecek olan liderler görüşmesi öncesinde bu acil çağrıyı yapıyoruz.

 

Geçmiş çabaların ardından oluşan hayal kırıklığı ortamına rağmen, siyasi eşitliğe dayalı İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon temelinde kapsamlı bir çözüme ulaşma mücadelesine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Crans-Montana konferansı ve Guterres çerçevesi dahil olmak üzere geçmiş müzakerelerde ortaya konan ilkeler, adil ve kalıcı bir barış için hâlâ tek geçerli yoldur.

 

Her iki lideri de ayrıştırıcı söylemlerin ötesine geçmeye ve samimi, yapıcı diyaloğa yeniden bağlanmaya çağırıyoruz. Artık geçmişteki kazanımları koruma ve tüm Kıbrıslıların iradesini yansıtan bir çözüme doğru ilerleme zamanıdır.

 

Özellikle yeni geçiş noktalarının açılması gibi somut güven artırıcı önlemlerde derhal ilerleme kaydedilmesini talep ediyoruz. Cenevre’de dört geçiş noktası üzerinde anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, bunların hiçbiri henüz hayata geçirilmemiştir. Teknik komiteler hâlâ yeterince faal değildir ve mezarlıkların restorasyonu ile gençlik girişimleri gibi sembolik adımlar memnuniyetle karşılansa da siyasi ivmenin yerini tutamaz. Yapılan anlaşmalar törensel birer madde değil, bağlayıcı taahhütler olarak ele alınmalıdır.

 

Ayrıca adanın her iki tarafında artan askeri yığınak konusunda ciddi endişe duyuyoruz. Silahlanma ve askeri yığınak, güveni zedelerken Kıbrıs’ı Orta Doğu’daki daha geniş bölgesel gerilimlere sürükleme riski taşımaktadır. Kıbrıs, dış çatışmalarda bir piyon olmamalı; Doğu Akdeniz’de barış ve iş birliğinin simgesi olmalıdır.

 

İki devletli çözüm ya da konfederasyon önerilerini ve siyasi eşitliğe dair temel ilkelerin yeniden müzakere edilmesini kesinlikle reddediyoruz. Bu tür girişimler, birleşmiş bir Kıbrıs’ın temelini zayıflatır ve halkın özlemlerine ihanet eder.

 

Tüm Kıbrıslıları ortak amaç etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Geçmişin şiddetini ve hoşgörüsüzlüğünü geride bırakalım; uzlaşı, onur ve umut temelinde ortak bir gelecek inşa edelim. Kıbrıs, bölünmüş kalmak için çok küçük; hepimizi kucaklamak için ise yeterince büyük bir ülkedir.

 

Son olarak, yabancı güçleri Kıbrıs halkının demokratik iradesine saygı göstermeye ve barışa hizmet eden düzenlemeleri desteklemeye davet ediyoruz.

 

Umudu canlı tutalım. Bu anı değerlendirelim—vatanımız ve gelecek nesiller için.

 

                                       Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi

25 Eylül 2025 

