İş insanını öldürmek için adaya geldiğini itiraf eden tetikçi: Cahillik ettim

Bir iş insanını öldürmek için adaya geldiğini itiraf eden tetikçi Ozan Gülbahar, tüm isimleri polise verdiğini, bir cahillik edip, KKTC’ye geldiğini ifade etti. Gülbahar, 8 gün daha tutuklu kalacak.
Bir iş adamını öldürmek için Türkiye’den gönderildiği tespit edilerek tutuklanan tetikçi Ozan Gülbahar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru İpek Üzüm mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 19.09.2025 tarihinde Lefkoşa'da Meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Üzüm, 19.09.2025 tarihinde saat 10.40 raddelerinde Demirhan’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bir bilgi üzerine Türkiye'de sakin zanlının üzerinde yapılan arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada siyah renk  sırt çantası içerisinde 1 adet, Berette marka, 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde takılı bulunan 7.65 mm çapında 7 adet mermi bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine celp edilerek yapılan sorgusunda İstanbul'dan KKTC'ye bir iş adamını vurmak için geldiğini beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının aynı gün bu hususla ilgili olarak işlemiş olduğu suçu itiraf eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini, bahse konu tabancanın bulunduğu yerin konumu ve tabancanın saklı olduğu yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini akabinde konumu takip ederek tabancayı tasarrufuna geçirdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde silahın PGM Kriminalistik Şube Amirliğine incelenmek üzere gönderildiğini kaydetti.

Polis, yine 3 günde birçok ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak başka ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

2025 yılında Türkiye’den adam öldürme veya yaralama için gönderilen şahıs sayısının bu meseleyle birlikte 7’ye çıktığını kaydeden polis, zanlının cep telefonun da inceleneceğini söyledi.  Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, tüm isimleri polise verdiğini, bir cahillik edip, KKTC’ye geldiğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

