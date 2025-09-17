İskele zeytin üreticileri, dayanışma toplantısında bir araya geldi: Sektörü tehlikeye sokmayın!

İskele ilçesi zeytin üreticileri, hasat öncesinde Büyükkonuk Zeytin Kooperatifi Tesisleri’nde bir araya geldi. EZKOOP ve Zeytin Kooperatifi’nin çağrısı ile düzenlenen toplantıda üreticiler tek tek söz alarak zeytinciliğin sıkıntılarını ve geleceğiyle ilgili somut önerilerini paylaştı.

Toplantının açılışını Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Başkanı Mustafa Haset yaptı. Haset, “Kooperatif sayesinde zeytincilikte büyük adımlar atıldı; ancak tedbir alınmaması hâlinde sıkıntılar kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Ardından söz alan EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga da, kooperatif ve üreticilerin dayanışması sayesinde ülkemizde zeytinciliğin önünün açıldığını belirterek üreticilere teşekkür etti. Tulga, geçen yıl zeytin ve özellikle zeytinyağında artan fiyatlar ve borçlanma faizleri nedeniyle bu yıl mutlaka önlem alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kuzey ve Güney arasındaki fiyat farkları ile bazı çevrelere göz yumulmasından dolayı denetimsiz ve sağlığa aykırı zeytinyağlarının tüketime sunulduğunu söyledi. Denetimsizlik nedeniyle kaçakçılığın arttığını belirten Tulga, bunun son zamanların en büyük başarısı olan zeytinciliğe darbe vuracağını hatırlattı.

Açılış konuşmalarının ardından tek tek söz alan üreticiler, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası ile birlikte el birliği ve dayanışmanın daha da önemli hale geldiğini, kalite ve standartların bu sayede sağlandığını ifade etti. Üreticiler, oluşan fiyatların düşmesi için üretici desteklerinin artırılması gerektiği konusunda da hemfikir oldu.

Üreticiler ayrıca, geçen yıl tüm sıkıntılara rağmen zeytinin ve ürünlerinin üyesi oldukları zeytin kooperatifi sayesinde değerlendirildiğini ve bu durumdan mutlu olduklarını paylaştı. Ancak fiyatlardan dolayı ihracatın durması ve kaçakçılığın artmasının bu yıl için büyük tehdit oluşturduğunu gözlemlediklerini belirttiler.