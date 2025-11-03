İsrail gazının Güney Kıbrıs’a ihracı için ön mutabakat imzalandı

  • BIST 11125.4
İsrail Energean şirketi ile Güney Kıbrıs'taki Cyfield şirketi, İsrail gazının Larnaka’daki elektrik santraline taşınmasını öngören yeni boru hattı için ön mutabakat zaptı imzaladı. Projenin hayata geçmesi için iki tarafın onayı gerekiyor.
İsrail doğal gazını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ulaştıracak yeni bir boru hattı inşası için ön mutabakat zaptı imzalandı.

İsrail basınında çıkan haberde, İsrail'in Akdeniz'deki Karish, Tanin ve Katalan gaz sahalarını işleten Energean şirketi ile GKRY'daki Cyfield şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. Bu anlaşma kapsamında yeni bir boru hattıyla İsrail gazının GKRY'ye ihracının planlandığı ifade edildi. Projenin hayata geçmesi halinde, İsrail'in Karish sahasındaki gazın boru hattıyla GKRY'nin Larnaka’daki elektrik santraline ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY tarafından onaylanması gerekiyor.

