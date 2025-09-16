İsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

İsrail hükümeti Ağustos ayınının başında Gazze Şehri'ni işgal planını onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 16 Eylül'de Gazze Şehri'nde "güçlü bir operasyonun" başladığını söyledi.

Netanyahu, şehrin Hamas'ın son büyük kalelerinden biri olduğunu savundu.

İsrail ordusu sivillerin tahliyesi için, deniz kıyısındaki el Raşid yolunu kullanmalarına izin verdi.

Birçok kişi büyük bir araç tıkanıklığıyla, sonu gelmeyen kuyruklardan söz ediyor.

Bölgede hava saldırıları sürerken, çok sayıda ailelerin yolda mahsur kaldığı kaydediliyor.

İsrail uçakları, kara harekatı öncesi 15 Eylül gecesi kente yoğun hava bombardımanı yaptı.

Saldırılar El Daraj mahallesi, batıdaki Sahil mülteci kampı ve kuzeydeki Şeyh Radvan'da yoğunlaştı.

İsrail ordusu Gazze Şehri'ne "aşama aşama" girdiklerini açıkladı.

Harekatın kara ve hava unsurlarıyla devam edeceği, asker sayısının da günden güne artırılacağı kaydedildi.

Gazzeliler gece düzenlenen saldırıları "cehennem" diye tanımladı.

İsrail Savunma Bakanı Israil Katz da X hesabındaki paylaşımda "Gazze yanıyor" ifadelerini kullandı ve İsrail'in "görev tamamlanana dek vazgeçmeyeceği ve geri adım atmayacağı" tehdidinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Planın hayata geçirilmesiyle ilgili Ankara'dan tepki geldi.

Türkiye'den kara harekatı başlatması için "Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır" açıklaması yapıldı.

İsrail saldırılarını yoğunlaştırırken, bir Birleşmiş Milletler soruşturması sonunda yayımlanan raporda İsrail'in Filistinlilere soykırım yaptığını belirtildi. İsrail ise raporu reddetti.

İsrail'den Yemen'e saldırı

İsrail, 16 Eylül Salı günü Yemen'in önemli limanlarından Hudeyde'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberine göre, İsrail Husi kontrolündeki limanda üç ayrı rıhtımı hedef alarak 12 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı paylaşımda İsrail'in Husiler tarafından kullanılan "askeri altyapıyı" hedef aldığını söyledi.

Adraee, Husilerin limanı "İran askeri teçhizatını aktarmak için kullandığını", bu teçhizatın ise İsrail'e karşı "terörist planları" hayata geçirmek için kullanıldığını iddia etti.

Öte yandan, Husi askeri sözcüsü Yahya al-Sarea, X'te yaptığı kısa paylaşımda, "hava savunma sistemlerinin düşman uçaklarında büyük bir şaşkınlığa yol açtığını" belirtti.

Ayrıca hava savunmalarının bazı İsrail uçaklarını "saldırıyı gerçekleştirmeden" Yemen hava sahasından çıkmaya "zorladığını" ve onların ülke içinde daha derinlere ilerlemesini engellediğini ifade etti.

İsrail, son günlerde Yemen'de limanlar, elektrik santralleri ve Sana Havalimanı da dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırılar düzenledi. Husiler ise bu saldırıların sivil tesisleri hedef aldığını, yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını, aralarında onlarca gazetecinin de bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ayrıca, İsrail'in Yemen'in isyancıların elindeki Hudeyde Limanı'nı vurmasının ardından, salı günü Yemen'den fırlatılan bir füzenin ülke üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Bir süre önce İsrail'in çeşitli bölgelerinde çalan sirenlerin ardından, Yemen'den fırlatılan bir füze etkisiz hale getirildi" denilen askeri açıklamada, sirenlerin Kudüs dahil bazı bölgelerde çaldığı bildirildi.

'Her şeyi geride bırakmak aldığım en zor karardı'

BBC'nin İstanbul'daki Gazze muhabiri Rushdi Abualouf'un aktardığına göre, Gazze Şehri'nin Şeyh Radwan mahallesinden 32 yaşındaki anne Lina el Maghrebi, BBC'ye yaptığı açıklamada, tehlikeye rağmen evlerini terk etmeye direndiklerini, fakat bir İsrailli askerin telefonla arayıp tahliye emri sonrası evlerinden ayrıldıklarını söyledi.

El Maghrebi "Masraflar ve bir çadır alabilmek için mücevherlerimi satmak zorunda kaldım. Han Yunus'a gelmemiz 10 saat sürdü ve seyahat için 3 bin 500 Şekel (Bin dolar) ödedik. Yolda araba ve kamyon sırasının sonu gelmeyecek gibiydi" dedi.

Beş çocuk annesi 38 yaşındaki Nivin İmad el-Din İsrail uçakları mahallesine tahliye broşürleri attıktan sonra güneye kaçtığını, fakat kocasının evi terk etmeyi istemediğini söyledi.

Son haftalarda yüzbinlerce kişi Gazze Şehri'nden kaçtı.

El Din "Mobilyalarımı alamadım çünkü büyük bir kamyona yetecek param yoktu. Her şeyi geride bırakmak şimdiye kadar verdiğim en zor karardı" dedi.

Tahliye masrafları artık çoğu ailenin karşılayamayacağı düzeylere çıktı.

Gazzeliler bir kamyonet kiralamanın 3 bin şekel (860 Dolar) olduğunu, beş kişilik bir çadırın da 4 bin şekele (1150 Dolar) satıldığını söylüyor.

Savaş başladığından bu yana ailelerin gelirleri kesildiğinden, bazıları kilometrelerce yürüyor ya da risklere karşın evlerinde kalmaya devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki evinden olan Gazi el Alul BBC'ye yaptığı açıklamada Güneybatı Gazze'deki Tel el Hava'da bulunan El Kuds Hastanesi'nin önünde yattığını anlattı.

El Alul, "Bunu ben seçmedim. Ailemin ve benim kuzeyden kaçtıktan sonra bir ay boyunca sığındığımız evimi terk etmek zorunda kaldım" diyor.

Gazze'nin orta kesimlerindeki El Daraj'dan Sami Ebu Dalal gece yol almayı "aşırı zor" diye tanımlıyor.

Ebu Dalal ayrıca, İsrail'in üç cepheden ilerlediğini, bubi tuzaklı araçlar, yoğun hava saldırıları ve ağır top ateşinin de saldırılara eşlik ettiğini anlatıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarında, şimdiye kadar en az 64.500 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 yılında Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ise 1.219 kişi yaşamını yitirmişti.