SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

İzlem Gürçağ Altuğra: Bundan böyle nisap sağlamak için Meclis'e girmeyeceğim

Altuğra, bundan böyle Genel Kurula nisap sağlamak için girmeyeceğini, sadece güncel konuşmalarda halkın sorunlarını dile getirmek için mecliste yer alacağını açıkladı.
İzlem Gürçağ Altuğra: Bundan böyle nisap sağlamak için Meclis'e girmeyeceğim

Eleştirilerde bulunduğu için UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in hedef gösterdiği Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, bundan böyle Genel Kurula nisap sağlamak için girmeyeceğini, sadece güncel konuşmalarda halkın sorunlarını dile getirmek için mecliste yer alacağını açıkladı. Altuğra disipline verilmesinin ise söz konusu olmadığını kaydetti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, muhaliflere yönelik disiplin soruşturması yapılacağını açıkladı. Altı İlçenin başkanları da bu doğrultuda açıklama yapınca gözler UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’ya çevrildi.

Altuğra, sert bir dil ile doğrudan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Altı İlçe başkanı tarafından basına yapılan açıklamadan sonra net tavrını ortaya koyan İzlem Gürçağ Altuğra, UBP’nin nisap sağlaması için kesinlikle Meclis Genel Kurulu toplantısına katılmayacağını açıkladı.

“Altı ilçenin yaptığı talihsiz açıklamadan sonra nisap sağlansın diye Meclise girmeyeceğim. Sadece Güncel konuşmalar yapılacağı zaman gündeme yönelik görüşlerimi paylaşmak için genel kurulda olacağım” diyen Altuğra, disipline verilmesi gibi bir gelişmenin söz konusu olmadığının altını çizdi.

İzlem Gürçağ Altuğra, kendisine yönelik talihsiz açıklamalara halkın en güzel yanıtı verdiğine de dikkat çekti.

 

