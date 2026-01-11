İzlem Gürçağ Altuğra’dan Genel Başkan adaylığı sinyali, UBP'de kurultay çağrısı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Haber Kıbrıs muhabiri Batuhan Borakan’ın sorularını yanıtladı. Yeni yıl beklentilerinden erken seçim tartışmalarına, parti içi disiplin iddialarından UBP’nin geleceğine kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulunan Altuğra, 2026 yılı içinde genel seçim yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Yeni yıla dair temennilerini dile getirerek sözlerine başlayan Altuğra, 2026’nın “umutların, hedeflerin ve hayallerin hakikatle buluştuğu bir yıl olması” dileğinde bulundu.

“2026’da Genel Seçim kaçınılmaz”

2026 yılına ilişkin seçim takvimini değerlendiren Altuğra, Aralık 2026’da yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, hemen ardından genel seçim yapılmasının hem maddi hem de manevi açıdan mümkün olmadığını söyledi. Bu nedenle genel seçimlerin 2026 yılı içinde yapılacağını ifade eden Altuğra, “Tarihi bireysel olarak belirlemek mümkün değil, bu bir hükümet kararıdır ancak 2026 yılında milletvekilliği seçimi olacaktır” dedi.

“Olağanüstü kurultay ısrarımı sürdürüyorum”

UBP içinde olağanüstü kurultay çağrısını yineleyen Altuğra, bu çağrının temel nedeninin partiyi “fabrika ayarlarına döndürmek” olduğunu belirtti. Kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, “O günün koşullarında elbette değerlendirilir, bu kapıyı hiçbir zaman kapatmam” yanıtını verdi.

“UBP yüz kızartıcı iddialarla anılamaz”

UBP’nin son dönemde çeşitli iddialarla gündeme gelmesini sert sözlerle eleştiren Altuğra, “Ulusal Birlik Partisi bugün yüz kızartıcı iddialarla anılan bir parti değildir ve olamaz. Buna asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı. Olağanüstü kurultayla temiz ve güçlü bir kadro oluşturulması gerektiğini savunan Altuğra, aksi halde partinin kan kaybetmeye devam edeceğini söyledi.

“Partime, tabanıma ve ülkeme sahip çıktığım için disipline verileceksem buyursunlar”

Hakkında parti içi disiplin süreci başlatılacağı yönündeki iddialara da değinen Altuğra, yanlışları dile getirdiği için cezalandırılacaksa bundan çekinmeyeceğini ifade etti.

“Partime, tabanıma ve ülkeme sahip çıktığım için disipline verileceksem buyursunlar” diyen Altuğra, esas disipline verilmesi gerekenlerin partinin bu iddialarla anılmasına göz yumanlar olduğunu savundu.

“Halk mutsuz, gençler umutsuz”

Ülkedeki ekonomik, sağlık, eğitim ve altyapı sorunlarına dikkat çeken Altuğra, halkın refah düzeyinin ciddi şekilde düştüğünü belirtti. Gençlerin gelecek umudunu kaybettiği için ülkeyi terk ettiğini söyleyen Altuğra, “Her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmak büyük bir yönetim zafiyetidir” dedi.

“Bu neyin istiktarı? Umutsuzluğun mu, mutsuzluğun mu?”

Hükümetin sıkça dile getirdiği “istikrar” söylemini de eleştiren Altuğra, “Umutsuzluğun mu, mutsuzluğun mu istikrarı? Biz huzurun, umudun ve çağdaş bir geleceğin istikrarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“UBP bir dava ve inançtır”

UBP’nin sıradan bir siyasi yapı olmadığını vurgulayan Altuğra, partinin bir dava ve inanç hareketi olduğunu belirtti. “Ulusal Birlik Partisi’ni kişisel menfaatler üzerine kurulu bir yapıya dönüştüremezsiniz” diyen Altuğra, eski UBP’lilerin bugün parti kimliğini söylemeye çekindiğini üzülerek ifade etti.

Röportajın sonunda kendisini ifade etme fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Altuğra, 2026 yılında “insanlığın, adaletin ve umudun egemen olduğu bir dönemin” yaşanması temennisinde bulundu.