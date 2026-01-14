  • BIST 12433.5
Sendikalar, hükümetin icraatlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısını protesto etti.
Kamuda yetkili beş sendikadan eylem

Kamuda yetkili beş sendika, vergi matrah dilimleri ile kişisel muafiyetlerin güncellenmemesini, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılmamasını ve hükümetin icraatlarına ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısını protesto etmek amacıyla yürüyüş eylemi düzenledi.

Metehan Çemberinde toplanan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, “Asgari Ücret Azami Rüşvet İşte Hükümet” pankartı taşıyarak, basın toplantısının yapılacağı Lefkoşa’daki Grand Pasha Otel önüne yürüdü.

Yürüyüşe, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) de destek verdi.

Basın toplantısını yapılacağı otel önünde “Hükümet istifa”, “Hırsız hükümet istemiyoruz”, “Halk düşmanı hükümet istemiyoruz”, “Emekçi düşmanı hükümet istemiyoruz” ve “Asgari ücretli dilenci değildir” gibi çeşitli sloganlar atan sendikalar, hükümetin attığı adımlara tepki gösterdi.

Başbakan Ünal Üstel’in düzenleyeceği basın toplantısına katılmak üzere otele gelen bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarına da sloganlarla tepki gösteren sendika başkanları, ülkede eğitim, sağlık, ekonomi ve enerji gibi alanlarda yaşandığını ileri sürdükleri usulsüzlük, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının basın toplantısında açıklanmasını istedi.

Sendikalar, daha sonra hükümetin basın toplantısının yapılacağı Grand Pasha Otel’e girmeye çalıştı; ancak polis tarafından otele girişlerine izin verilmedi.

