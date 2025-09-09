  • BIST 10481.52
Katar'ın başkenti Doha'da patlama! İsrail Katar'daki Hamas yöneticilerini vurdu

Katar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Katar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu
Katar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın ofisinin hedef alındığı ve üst düzey isimlere yönelik suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İsrail basını saldırıda Hamas lideri Halid Meşal'in öldürüldüğünü duyurdu.

Katar’ın başkenti Doha’da gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail’in düzenlediği belirtilen hava saldırısında, Hamas’ın Doha’daki ofisinin vurulduğu ve örgütün üst düzey isimlerine yönelik suikast girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü.

