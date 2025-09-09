Katar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın ofisinin hedef alındığı ve üst düzey isimlere yönelik suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İsrail basını saldırıda Hamas lideri Halid Meşal'in öldürüldüğünü duyurdu.
