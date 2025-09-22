  • BIST 11519.22
Kıbrıs Türk Kızılayı, İskele'de 28 ünite kan topladı

İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Kızılayı arasındaki iş birliği hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 19 Eylül Cuma akşamı İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.
Kıbrıs Türk Kızılayı, İskele’de 28 ünite kan topladı

İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Kızılayı arasındaki iş birliği hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 19 Eylül Cuma akşamı İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Etkinlikte toplam 28 ünite kan bağışı toplandı.

Toplumun farklı kesimlerine ulaşmak ve kan bağışının daha da yaygınlaştırılması için yoğun çaba sarf eden Kıbrıs Türk Kızılay’ının İskele Belediyesi ile iş birliği devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma akşamı İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşen kan bağışı kampanyası bir kez daha ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Kampanyaya katılan vatandaşlar bir kez daha toplumsal dayanışma örneği gösterdi.

Kıbrıs Türk Kızılayı da, düzenli kan bağışının önemini bir kez daha vurgulayarak bu tür kampanyaların devam edeceğini belirtti. İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Kızılayı, bu kapsamda önümüzdeki günlerde de sağlık ve dayanışma odaklı projelerde iş birliğini sürdürecek.

