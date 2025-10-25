Kıbrıslı Türklerde Federasyona destek yükseliyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde Tufan Erhürman’ın zaferi, yalnızca bir seçim sonucundan ibaret değil. Kıbrıs Üniversitesi’nin 800 hane üzerinde yaptığı geniş kapsamlı araştırma ise Kıbrıslı Türklerin siyasal kimliğinde derin bir değişimin yaşandığını ortaya koydu.

Kıbrıs Üniversitesi’nin 19 Ekim seçimleri öncesinde kuzeyde 800 hane üzerinde gerçekleştirdiği araştırma, Kıbrıslı Türk toplumunun siyasal kimliğinde köklü bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.

Kathimerini’de yer alan habere göre, iki devletli çözüme verilen destek son beş yılda yaklaşık 15 puan gerilerken, “statükoyu reddedenlerin” oranı %20,8’den %36’ya yükseldi.

Buna karşılık, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona verilen destek %54 seviyesinde sabit kaldı; “gerekirse kabul ederim” diyenlerle birlikte bu oran %71’e çıkıyor.

Bu oran, Kıbrıslı Rumlar arasındaki destek düzeyiyle neredeyse aynı.

Uzmanlara göre bu tablo, federatif çözümün yeniden merkezde yer almaya başladığını ve Tufan Erhürman liderliğinde “Kıbrıs Türk kimliğinin yeniden inşası” sürecinin başladığını gösteriyor.

Kıbrıs Üniversitesi’nin değerlendirmesinde, Erhürman’ın zaferini belirleyen dört temel dinamik öne çıktı: statükoya son ve federal vizyon, ekonomik çöküşün etkisi, özerklik ve laiklik isteği, güven faktörü.

Seçmenlerin öncelikli kaygıları ise ekonomi (%26,7), Kıbrıs sorunu (%25,4), yolsuzluk (%16,1) ve sağlık (%13,2) oldu.

Araştırma, Kıbrıslı Türklerin yalnızca yeni bir lider seçmediğini, aynı zamanda “geleceğini ortak bir Kıbrıs vizyonu içinde yeniden tanımladığını” vurguluyor.