Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlıkları tehlike de mi?

Ongun Talat’tan iki devletli çözüm uyarısı: “AB vatandaşlığımız ne olacak?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Kıbrıs sorununa ilişkin iki devletli çözüm söylemlerinin Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşlık statüsünü tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu olan Ongun Talat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sizin politikanız neticesinde Avrupa Birliği vatandaşlıklarınız ne olacak?” ifadelerini kullandı.

Talat, iki devletli çözümün uluslararası hukukta karşılığının bulunmadığını belirterek, bu yaklaşımın Kıbrıslı Türkleri Avrupa’dan ve dünya ile bütünleşmeden daha da uzaklaştırabileceğini vurguladı.

CTP Milletvekili, Kıbrıslı Türklerin geleceğinin Avrupa değerleri ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini belirterek, hükümeti “tehlikeli ve gerçeklikten kopuk bir siyaset izlemekle” eleştirdi.