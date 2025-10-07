  • BIST 10801.42
  • Altın 5338.035
  • Dolar 41.6989
  • Euro 48.7165
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlıkları tehlike de mi?

»
Ongun Talat’tan iki devletli çözüm uyarısı: “AB vatandaşlığımız ne olacak?”
Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlıkları tehlike de mi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Kıbrıs sorununa ilişkin iki devletli çözüm söylemlerinin Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşlık statüsünü tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu olan Ongun Talat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sizin politikanız neticesinde Avrupa Birliği vatandaşlıklarınız ne olacak?” ifadelerini kullandı.

Talat, iki devletli çözümün uluslararası hukukta karşılığının bulunmadığını belirterek, bu yaklaşımın Kıbrıslı Türkleri Avrupa’dan ve dünya ile bütünleşmeden daha da uzaklaştırabileceğini vurguladı.

CTP Milletvekili, Kıbrıslı Türklerin geleceğinin Avrupa değerleri ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini belirterek, hükümeti “tehlikeli ve gerçeklikten kopuk bir siyaset izlemekle” eleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tatar'ın cuma günü New York'ta olması bekleniyor23 Eylül 2025 Salı 12:23
  • Dış Rumlar Dünya Federasyonu Başkanı: Ne KKTC tanınacak, ne İngiltere’den direkt uçuş olacak!21 Eylül 2025 Pazar 12:42
  • Guterres: Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için kararlıyım16 Eylül 2025 Salı 22:57
  • Holguin, görüşmelerin yeniden başlamasını umuyor15 Eylül 2025 Pazartesi 15:19
  • Tatar, Holguin ile görüştü15 Eylül 2025 Pazartesi 14:41
  • Holguin, 3’lü görüşme öncesi “keşif niteliğinde” temaslarda bulunuyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:37
  • Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguín’i kabul etti15 Eylül 2025 Pazartesi 12:33
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nden sekiz farklı noktada kazı çalışması08 Eylül 2025 Pazartesi 19:52
  • Guterres, Khassim Diagne’yi Kıbrıs’taki UNFICY Özel Temsilcisi ve Başkanı olarak atadı04 Eylül 2025 Perşembe 08:07
  • “Çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için anahtar Türkiye’de"04 Ağustos 2025 Pazartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti