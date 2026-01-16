  • BIST 12433.5
  • Altın 6397.78
  • Dolar 43.2866
  • Euro 50.2598
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Kıbrıs’tan ev alana KKTC vatandaşlığı verilecek

» »
Kıbrıs’tan ev alana KKTC vatandaşlığı verilecek iddiası...
Kıbrıs’tan ev alana KKTC vatandaşlığı verilecek

Kıbrıs’tan ev alana KKTC  vatandaşlığı verilecek iddiası...

Kıbrıs Net Haber'in elde ettiği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümeti, ülkemizden konut alanlara KKTC vatandaşlığı verilmesiyle ilgili yeni bir proje üretti. Kıbrıs İşlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyaretinde bu konu da gündemde olacak

Ülkemizden konut alanlara KKTC vatandaşlığı verilmesi koşullarının belirlenmesinin beklediği Cevdet Yılmaz ziyaretinde, yapılan çalışma netleşirse iki ülke arası protokole dönüştürülmesi bekleniyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Direkt uçuş konusunu bazen abartıyoruz; pek çok ada ülkesine direkt uçuşla gidemiyorsunuz15 Ocak 2026 Perşembe 10:22
  • Erhürman: Türkiye, Kıbrıslı Türkleri dışlayan tek taraflı girişimlere izin vermeyecektir15 Ocak 2026 Perşembe 10:20
  • Tibuk: Uçak şirketleri halkı soyuyor, hükümet ses çıkartmıyor15 Ocak 2026 Perşembe 10:16
  • Dr. Fazıl Küçük, 42’nci ölüm yıl dönümünde anılacak15 Ocak 2026 Perşembe 10:04
  • KTOEÖS Başkanı Eylem: İranlı kadınların ve İran halkının mücadelesini selamlıyoruz15 Ocak 2026 Perşembe 09:58
  • Yılmaz, KKTC’ye geliyor14 Ocak 2026 Çarşamba 22:25
  • Erhürman’dan Yorgo Vasiliu için başsağlığı mesajı14 Ocak 2026 Çarşamba 22:24
  • Küçükbaş hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 30 Ocak’a kadar uzatıldı14 Ocak 2026 Çarşamba 15:28
  • Ada genelinde sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm süreci başlıyor14 Ocak 2026 Çarşamba 14:49
  • Hellim “Mercosur” anlaşmasının dışında kaldı14 Ocak 2026 Çarşamba 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti