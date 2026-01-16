Kıbrıs’tan ev alana KKTC vatandaşlığı verilecek iddiası...

Kıbrıs Net Haber'in elde ettiği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümeti, ülkemizden konut alanlara KKTC vatandaşlığı verilmesiyle ilgili yeni bir proje üretti. Kıbrıs İşlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyaretinde bu konu da gündemde olacak

Ülkemizden konut alanlara KKTC vatandaşlığı verilmesi koşullarının belirlenmesinin beklediği Cevdet Yılmaz ziyaretinde, yapılan çalışma netleşirse iki ülke arası protokole dönüştürülmesi bekleniyor