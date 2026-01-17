  • BIST 12433.5
KKTC'de Suikast Hazırlığı Yapan Şahıslar Yakalandı

Yasa dışı yollardan KKTC'ye geçen iki Suriyeli Girne'de gizlendikleri apartmanda Girne Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.
Zanlı A.K ve Y.K tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne’de suikast hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ahbap Gazetesi’nden Devrim Demir’in haberine göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yaşları 21 olan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edilen iki zanlı, Girne’de kaldıkları bir apartmanda suçüstü yakalandı. Zanlıların, olayın ardından tutuklanarak bugün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı bildirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların tasarrufunda kar maskesi, eldiven ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar maddenin ele geçirildiğini söyledi. Polis ayrıca, zanlıların Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollarla geçtiklerini ve İskele’de bulunan bir otele ait çeşitli fotoğrafları çekerek Dubai’ye gönderdiklerini itiraf ettiklerini aktardı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu fotoğrafların zanlıların cep telefonlarında tespit edildiği, ayrıca telefonlarda bazı oto galerilere ait konum bilgilerinin de bulunduğu mahkemeye sunuldu.

Mahkeme huzurundaki şahadetleri değerlendiren yargıç, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

