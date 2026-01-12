"Konut Edindirme Yasa Tasarısı" gündemiyle toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da toplanıyor.
Meclisten verilen bilgiye göre, Genel Kurulun gündeminde Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
Genel Kurulda ayrıca, “Yukarı Girne’de 1 Blok F Parsel 388 içerisinden geçen yolun istibdalinin onaylanmasına ilişkin karar tasarısı” ile “Serdarlı köyünde 740 koçan numarası ile kayıtlı, emlake geçit hakkı olarak verilen arazinin istibdalinin onaylanmasına ilişkin karar tasarısının” üçüncü görüşmeleri ele alınacak.
