KTOEÖS Başkanı Eylem: İranlı kadınların ve İran halkının mücadelesini selamlıyoruz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, İranlı kadınların ve İran halkının eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini selamladıklarını belirterek, “Bilimsel, laik eğitim ile laik ve demokratik toplum yapısının önemini ve

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, İranlı kadınların ve İran halkının eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini selamladıklarını belirterek, “Bilimsel, laik eğitim ile laik ve demokratik toplum yapısının önemini ve gereğini bir kez daha ortaya koyuyoruz.” dedi.

İran’da yaşanan halk isyanı ve kadın mücadelesine ilişkin yazılı açıklama yapan Eylem, “1979 karşı devrimi sonrası demokrasiden uzaklaşan baskıcı ve faşist rejimin siyasal İslam politikalarının”, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rağmen İran halkını ağır yaşam koşullarına mahkum ettiğini ileri sürdü.

Yıllardır süren kötü ekonomi yönetimi, ekonomik çöküş, hayat pahalılığı, kurumsal yozlaşma, yüksek enflasyon, iş gücüne katılım oranındaki düşüş ve ABD yaptırımları gibi artan sosyal baskıların halkı isyan noktasına getirdiğini savunan Eylem, “Yerel iş birlikçi yönetim ve sermayenin sürdürdüğü politikalar sonucu halk isyan etmiş, sokaklardaki gösteriler ve protestolar haklı isyanlara dönüşmüştür.” dedi.

“Faşist ve baskıcı rejimin yarattığını antidemokratik, eşitlik ve adaletten uzak politikalar kadınları daha fazla hedef almaktadır.” diyen Eylem, İran’da yıllardır süren kadın mücadelesinin bugün yaşanan rejim karşıtı isyanın öncülüğünü yaptığını ve 1979 devrimi sonrası getirilen başörtüsü zorunluluğu, hukuki ayrımcılık ve baskılara karşı kadınların uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ettiğini söyledi.

Zorunlu başörtüsüne karşı kadınların saç kesme, başörtüsü yakma ve kamusal alanda çıkarma gibi eylemlerle tepki gösterdiğini de dile getiren Eylem, Medeni Kanun ve diğer yasalardaki ayrımcılıkların kaldırılması için yürütülen mücadelenin “Bir Milyon İmza Kampanyası” gibi girişimlerle örgütlendiğini aktardı.

Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganıyla başlayan protestoların, kadınların özgürlük taleplerini rejime karşı radikal sokak eylemlerine dönüştürdüğünü de sözlerine ekleyen Eylem, İran kadınları ve İran halkının eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin baskı ve tehditle bastırılamayacağını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.