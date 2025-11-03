KTTO’dan Fiber Optik Şebeke Açıklaması: “Şeffaf, Katılımcı ve Rekabetçi Süreç Şart”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iletişim altyapısının fiber optik şebeke ile güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Oda, bu sürecin dijital dönüşüm ve ekonomik kalkınma açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

KTTO açıklamasında, yüksek hızlı, kaliteli ve erişilebilir internet altyapısının yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, ülkenin dijitalleşmesi, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınması açısından da hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Ancak açıklamada, bu tür yatırımların kamu yararı, şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde, açık ve katılımcı bir şekilde yürütülmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

“Son derece stratejik bir kamu altyapı yatırımının herhangi bir ihale süreci yürütülmeden, doğrudan belirli bir yatırımcıya devredilmesi; kamuoyuna açık bilgilendirme yapılmadan ve yerli firmaların sürece katılımı sağlanmadan yürütülen süreçler, ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.”

– Kıbrıs Türk Ticaret Odası

KTTO, tüm stratejik altyapı projelerinde yerli özel sektörün dahil edildiği açık ihale süreçlerinin esas alınması gerektiğini belirtti. Böylece ülkenin birikimlerinin korunacağı ve kalkınma yolculuğunda öz gücün destekleneceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, fiber optik altyapı sürecinin şeffaf, katılımcı ve rekabetçi ilkelere uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KTTO, internet altyapısının ve dijitalleşmenin gelişmesine verdiği önem doğrultusunda bu süreçteki gelişmeleri yakından izlemeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.