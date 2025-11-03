  • BIST 11118.65
  • Altın 5416.086
  • Dolar 42.0598
  • Euro 48.466
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

KTTO’dan Fiber Optik Şebeke Açıklaması: “Şeffaf, Katılımcı ve Rekabetçi Süreç Şart”

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iletişim altyapısının fiber optik şebeke ile güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.
KTTO’dan Fiber Optik Şebeke Açıklaması: “Şeffaf, Katılımcı ve Rekabetçi Süreç Şart”

Oda, bu sürecin dijital dönüşüm ve ekonomik kalkınma açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

KTTO açıklamasında, yüksek hızlı, kaliteli ve erişilebilir internet altyapısının yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, ülkenin dijitalleşmesi, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınması açısından da hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Ancak açıklamada, bu tür yatırımların kamu yararı, şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde, açık ve katılımcı bir şekilde yürütülmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

“Son derece stratejik bir kamu altyapı yatırımının herhangi bir ihale süreci yürütülmeden, doğrudan belirli bir yatırımcıya devredilmesi; kamuoyuna açık bilgilendirme yapılmadan ve yerli firmaların sürece katılımı sağlanmadan yürütülen süreçler, ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

KTTO, tüm stratejik altyapı projelerinde yerli özel sektörün dahil edildiği açık ihale süreçlerinin esas alınması gerektiğini belirtti. Böylece ülkenin birikimlerinin korunacağı ve kalkınma yolculuğunda öz gücün destekleneceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, fiber optik altyapı sürecinin şeffaf, katılımcı ve rekabetçi ilkelere uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KTTO, internet altyapısının ve dijitalleşmenin gelişmesine verdiği önem doğrultusunda bu süreçteki gelişmeleri yakından izlemeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN: Devlet Katkısının Aktarılmaması Üniversitede Ciddi Sorunlara Yol Açabilir03 Kasım 2025 Pazartesi 11:35
  • Sigara fiyatlarına 3 TL zam!02 Kasım 2025 Pazar 19:07
  • Avın ilk günü 4 kanunsuz avlanma!02 Kasım 2025 Pazar 18:47
  • Taçoy UBP'nin 3 seçimdir yenildiğini, çok ciddi sorun hatta kriz var!!!02 Kasım 2025 Pazar 18:42
  • 387 sürücü laport edildi02 Kasım 2025 Pazar 16:47
  • “KKTC’nin sonuçları en hızlı açıklanan seçimini yaşadık”02 Kasım 2025 Pazar 16:43
  • Tosunoğlu serbest bırakıldı02 Kasım 2025 Pazar 16:42
  • Meclis Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak02 Kasım 2025 Pazar 14:08
  • Polisten “Siper Operasyonu”: 11 tabanca, şarjörler ve mermiler ele geçirildi02 Kasım 2025 Pazar 14:03
  • Costa müzakereler konularında vetoyu kaldırmak istiyor: Kıbrıs'tan veto!02 Kasım 2025 Pazar 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti