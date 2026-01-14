Küçükbaş hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 30 Ocak’a kadar uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü” uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık tarafından, küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresinin 30 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, tüzük çerçevesinde, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Üreticilerin Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doğru ve eksiksiz bir şekilde, tüm hayvanlarının kulak numaralarını yazarak bildirmeleri istenen açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin 30 Ocak tarihine kadar bildirimde bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, beyanda bulunmayan üreticilerin yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve gününde beyanda bulunmayan üreticilerin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanamayacağı uyarısında bulunuldu.