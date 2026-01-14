  • BIST 12433.5
  • Altın 6434.5
  • Dolar 43.1764
  • Euro 50.358
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Küçükbaş hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 30 Ocak’a kadar uzatıldı

» »
Küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 30 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldı.
Küçükbaş hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 30 Ocak’a kadar uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü” uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık tarafından, küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresinin 30 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, tüzük çerçevesinde, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Üreticilerin Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doğru ve eksiksiz bir şekilde, tüm hayvanlarının kulak numaralarını yazarak bildirmeleri istenen açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin 30 Ocak tarihine kadar bildirimde bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, beyanda bulunmayan üreticilerin yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve gününde beyanda bulunmayan üreticilerin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünal Üstel: Karma oyu görüşüp seçim tarihini açıklayacağız14 Ocak 2026 Çarşamba 14:23
  • Üstel: Halkımızı taksitli maaşa mahkum etmedik14 Ocak 2026 Çarşamba 14:22
  • TDP Kurultayı 29 Mart'ta14 Ocak 2026 Çarşamba 10:16
  • Hava nasıl olacak?14 Ocak 2026 Çarşamba 09:49
  • Dolardan yeni rekor14 Ocak 2026 Çarşamba 09:48
  • Vasiliu, 94 yaşında hayatını kaybetti14 Ocak 2026 Çarşamba 09:29
  • Erhürman, Başbakan Ünal Üstel'i kabul etti13 Ocak 2026 Salı 16:28
  • Trafik kazası: 1 ağır yaralı13 Ocak 2026 Salı 13:54
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Ocak 2026 Salı 09:58
  • Uluhan Oto Galeri soruşturmasında gelişme: 2 isim serbest13 Ocak 2026 Salı 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti