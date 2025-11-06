  • BIST 11029.29
Lefkoşa ve Minareliköy'de elektrik kesintisi

Kuzey Çevre Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle bugün Gönyeli Yakın Doğu Villaları Lucky Man bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Lefkoşa ve Minareliköy’de elektrik kesintisi

Kuzey Çevre Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle bugün Gönyeli Yakın Doğu Villaları Lucky Man bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.

Ayrıca, Mineraliköy bölgesinde de bugün bazı bölgelere üç saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, Mineraliköy’deki 23 adet sanayi arsasına akım temini projesi çalışması kapsamında 09.00 – 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesintiden Haspolat Et Kombinası tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ile Başpınar Un Fabrikası civarı etkilenecek.

