Lefkoşa ve Minareliköy’de elektrik kesintisi

Kuzey Çevre Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle bugün Gönyeli Yakın Doğu Villaları Lucky Man bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.

Ayrıca, Mineraliköy bölgesinde de bugün bazı bölgelere üç saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, Mineraliköy’deki 23 adet sanayi arsasına akım temini projesi çalışması kapsamında 09.00 – 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesintiden Haspolat Et Kombinası tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ile Başpınar Un Fabrikası civarı etkilenecek.