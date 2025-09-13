  • BIST 10372.04
  • Altın 4843.947
  • Dolar 41.3226
  • Euro 48.481
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Lefkoşa’da pazartesi günü elektrik kesintisi olacak

» »
Lefkoşa’da bazı yerlerde pazartesi günü elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa’da pazartesi günü elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 15 Eylül Pazartesi günü Lefkoşa’da elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.  

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kofalı Sokak ve Gönyeli Futbol Sahası arasında özel bir projeye ait 51 adet konuta akım temini projesi kapsamında pazartesi günü, saat 09.00-12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilmeyecek.

Çalışmalar kapsamında Kofalı Sokak ve Gönyeli Futbol Sahası arasında kalan bölge ve civarının etkileneceği belirtilen açıklamada, vatandaşların gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Alkollü şahıs polise yumruk attı24 Ağustos 2025 Pazar 11:18
  • Tören provası nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılacak23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:12
  • Lefkoşa’da sakin 59 yaşındaki Hilmi Ar evinde ölü bulundu!19 Ağustos 2025 Salı 19:58
  • Yoldan çıktı, aydınlatma direğine ve dükkanlara çarptı!18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:29
  • Gönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Küçük Kaymaklı’da kayıp Efe Acar aranıyor14 Ağustos 2025 Perşembe 11:59
  • LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde sözleşmeler imzalandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:28
  • Taşkınköy ve Gönyeli'de hırsızlık: 2 Tutuklu09 Ağustos 2025 Cumartesi 11:37
  • Lefkoşa’da Erhürman, halkla buluştu!08 Ağustos 2025 Cuma 20:42
  • Ortaköy Hatice Tahsin Erönen Sokak'ta Kanalizasyon Çalışması07 Ağustos 2025 Perşembe 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti