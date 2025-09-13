Lefkoşa’da pazartesi günü elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 15 Eylül Pazartesi günü Lefkoşa’da elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kofalı Sokak ve Gönyeli Futbol Sahası arasında özel bir projeye ait 51 adet konuta akım temini projesi kapsamında pazartesi günü, saat 09.00-12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilmeyecek.
Çalışmalar kapsamında Kofalı Sokak ve Gönyeli Futbol Sahası arasında kalan bölge ve civarının etkileneceği belirtilen açıklamada, vatandaşların gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.