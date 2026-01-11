  • BIST 12200.95
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Meclis Genel Kurul’u toplanacak

» »
Meclis Genel Kurul’u yarın toplanacak
Meclis Genel Kurul’u toplanacak

Cumhuriyet Meclis Genel Kurul’u yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclisten verilen bilgiye göre Genel Kurul’un gündeminde Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca, “Yukarı Girne’de 1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının” ve “Serdarlı Köyünde 740 Koçan Numarası ile Kayıtlı Emlake Geçit Hakkı Olarak Verilen Arazinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının” üçüncü görüşmeleri ele alınacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzlem Gürçağ Altuğra’dan Genel Başkan adaylığı sinyali, UBP'de kurultay çağrısı!11 Ocak 2026 Pazar 12:15
  • Hatice İntaç yazdı... "Hayatı Anlamlandırmak"11 Ocak 2026 Pazar 11:54
  • Cypfruvex, narenciye alım fiyatlarını açıkladı: Başvurular pazartesi başlıyor11 Ocak 2026 Pazar 11:31
  • İskele'deki bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı11 Ocak 2026 Pazar 11:28
  • Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama!10 Ocak 2026 Cumartesi 12:22
  • Trafik denetimlerinde 367 sürücü rapor edildi10 Ocak 2026 Cumartesi 11:37
  • Veteriner Hekimler Birliği’nden uyarı… “Şap hastalığında rehavete kapılmayın”10 Ocak 2026 Cumartesi 11:32
  • Şenkul: Kadrolu–Kadrosuz ayrımı yapmadan eşit artış uyguladık10 Ocak 2026 Cumartesi 10:39
  • Zeki Çeler: Üreticisine sahip çıkmayan bir ülke ayakta kalamaz09 Ocak 2026 Cuma 17:15
  • Asgari ücret; net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL! İşçi tarafı itiraz edecek09 Ocak 2026 Cuma 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti