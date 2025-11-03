Mecliste erken seçim tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda hükümete erken seçim çağrısı yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi i Genel Sekreteri Erkut Şahali , tarihi de kürsüden dile getirdi:
“Madem seçim başarısızlığını kabul ediyorsunuz, o halde 22 Mart 2026’da erken seçime gidelim. Halk kimin başarılı olduğuna karar versin.”
Şahali'nin erken seçim çağrılarına cevap veren Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin seçimden kaçmadığını vurguladı:
“Seçimin tarihi 2027 Ocak’tır. Ancak şartlar gerektirirse 2026’da da yapılabilir. Bu kararı UBP, YDP ve DP birlikte verir,” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.