Mecliste erken seçim tartışıldı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda hükümete erken seçim çağrısı yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi i Genel Sekreteri Erkut Şahali , tarihi de kürsüden dile getirdi:

“Madem seçim başarısızlığını kabul ediyorsunuz, o halde 22 Mart 2026’da erken seçime gidelim. Halk kimin başarılı olduğuna karar versin.”

Şahali'nin erken seçim çağrılarına cevap veren Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin seçimden kaçmadığını vurguladı:

“Seçimin tarihi 2027 Ocak’tır. Ancak şartlar gerektirirse 2026’da da yapılabilir. Bu kararı UBP, YDP ve DP birlikte verir,” dedi.

