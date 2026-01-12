Meta Avustralya'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin hesabı kapattı

Avustralya, Aralık 2025’te 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke olmuştu.
Yasaklanan platformlar şöyleydi: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve yayın platformları Kick ve Twitch.
Avustralya Yayın Kuruluşu’nun (ABC) aktardığına göre şirket, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bıraktı. Kapatılan hesaplar şu platformlarda:
- Instagram: En az 330 bin
- Facebook: 173 bin
- Threads: 39 bin
Meta ayrıca hükümetin yasak getirmekten ziyade sektörle ‘yapıcı işbirliği içinde güvenli, gizliliği koruyan ve yaşa uygun çevrim içi deneyimler geliştirmesi gerektiğini’ belirtti.
Başbakan Anthony Albanese hükümetinin bu hafta 16 yaş altına ait kaç sosyal medya hesabının kapatıldığına dair veriyi paylaşması bekleniyor.
