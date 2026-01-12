  • BIST 12254.83
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Meta Avustralya'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin hesabı kapattı

» »
ABD’li teknoloji şirketi Meta, Avustralya’da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını duyurdu.
Meta Avustralya'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin hesabı kapattı

Avustralya, Aralık 2025’te 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke olmuştu.

Yasaklanan platformlar şöyleydi: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve yayın platformları Kick ve Twitch.

Avustralya Yayın Kuruluşu’nun (ABC) aktardığına göre şirket, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bıraktı. Kapatılan hesaplar şu platformlarda:

  • Instagram: En az 330 bin
  • Facebook: 173 bin
  • Threads: 39 bin

Meta ayrıca hükümetin yasak getirmekten ziyade sektörle ‘yapıcı işbirliği içinde güvenli, gizliliği koruyan ve yaşa uygun çevrim içi deneyimler geliştirmesi gerektiğini’ belirtti.

Başbakan Anthony Albanese hükümetinin bu hafta 16 yaş altına ait kaç sosyal medya hesabının kapatıldığına dair veriyi paylaşması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alım Gücünü Aşındıran Ücret Politikası, Özel Sektör Çalışanını Fakirleşmeye Mahkûm Ediyor12 Ocak 2026 Pazartesi 08:48
  • Hatice İntaç yazdı... "Dost Bildiklerim"12 Ocak 2026 Pazartesi 08:42
  • Avukat Cansu Nazlı: Ceza Yasasındaki değişikliklerle basın ve muhalefet sansürlenmek isteniyor11 Ocak 2026 Pazar 19:48
  • Meclis Genel Kurul’u toplanacak11 Ocak 2026 Pazar 19:24
  • Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı11 Ocak 2026 Pazar 15:38
  • Öztürkler: Rum yönetimi tehlikeli bir oyun içinde11 Ocak 2026 Pazar 14:22
  • En çok yağış nerede?11 Ocak 2026 Pazar 14:05
  • İncirli üreticilerle buluştu: “Üretime dayalı, adil paylaşımlı bir ekonomi kuracağız”11 Ocak 2026 Pazar 14:00
  • Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza11 Ocak 2026 Pazar 13:57
  • İzlem Gürçağ Altuğra’dan Genel Başkan adaylığı sinyali, UBP'de kurultay çağrısı!11 Ocak 2026 Pazar 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti