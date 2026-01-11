Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar karada ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, denizlerde, güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek yer yer “8” kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Karada da, güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar şeklinde esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.