Milletvekili maaşlarına 90 Bin TL artış yapıldı!

Ekonomist Engin Kara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde milletvekili maaşlarına yapılan artış ile asgari ücret arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı.
Kara’nın paylaştığı verilere göre, KKTC’de 52 milletvekili için ödenen aylık brüt maaşlar üzerinden yapılan hesaplamada, zam öncesinde milletvekili başına yaklaşık 7 bin sterlin olan maaşın, yüzde 21,66 oranındaki artışın ardından yaklaşık 8 bin 500 sterine yükseldiği belirtildi. Buna göre milletvekili başına artış miktarının yaklaşık 1.500 sterlin olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, KKTC’de brüt asgari ücretin 60 bin 618 TL, yani yaklaşık 1.045 sterlin seviyesinde olduğu hatırlatılarak, milletvekili maaşlarındaki artışın tek başına bir asgari ücretlinin aylık gelirinden yaklaşık yüzde 44 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kara, söz konusu tablo üzerinden yaptığı değerlendirmede, ülkede eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda yaşanan sorunların gündemin gerisinde kaldığını savunarak, ekonomik önceliklerin toplumun geneline değil, sınırlı bir kesime yöneldiğini ileri sürdü.

Paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, milletvekili maaşları ile asgari ücret arasındaki fark yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

