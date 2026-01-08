MSB'den Suriye açıklaması: Yardım talebi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacak

MSB'den yapılan açıklamada Suriye'nin SDG ile mücadele konusunda Türkiye'den yardım talep etmesi halinde gerekli desteğin sağlanacağı belirtildi.

Merkezi Şam yönetimine bağlı Suriye ordusunun Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde SDG’ye bağlı “İç Güvenlik Güçleri”ne yönelik operasyonları sürerken bölgede çatışmalar gece saatlerinde de devam etti. Suriye hükümeti, SDG’ye bağlı silahlı gruptan bölgeyi terk etmesini isteyerek, “Kürt nüfusun güvenliğini sağlama sorumluluğu devlettedir” mesajı verdi. İki mahalleye yönelik saldırıların durmasını isteyen SDG yönetimi ise, Halep’te hiçbir askeri varlığının olmadığını, iki mahallede güvenliğin “İç Güvenlik Güçlerine” devredildiğini savundu. Şam yönetimine, mahallelere yönelik operasyonlara son verilmesi çağrısı yapan SDG açıklamasında, “Saldırıların devam etmesi sadece Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri veya Halep şehri ile sınırlı kalmayacak, tüm Suriye'yi açık bir savaş alanına dönüştürecek ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıyoruz” denildi.

Halep'te Şam hükümeti ile SDG arasında entegrasyon sürecinin rafa kalkması ardından başlayan çatışmalara ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. MSB'nin Suriye hakkında yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır.

Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."