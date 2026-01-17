  • BIST 12433.5
  • Altın 6374.59
  • Dolar 43.2723
  • Euro 50.1923
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASDG Fırat'ın doğusuna çekilme kararı aldı, Suriye'de Kürtlere geniş haklar verildi

Mutluyaka’da İnşaatta İş Kazası

» »
Mutluyaka’da meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Mutluyaka’da İnşaatta İş Kazası

16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Mutluyaka’da bir şahsa ait inşaatın damında çalışan izolasyon firması çalışanı M.B. (E-24), duvar üzerinden geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3,45 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaşanan kazada yaralanan M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması teşhisi konulan M.B.’nin ameliyata alındığı ve operasyonun ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli domates, kabak ve çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü16 Ocak 2026 Cuma 19:19
  • Sıla Usar İncirli: Üstel’in açıklamaları gerçek dışıdır, hodri meydan!16 Ocak 2026 Cuma 19:17
  • Kimliksizler Derneği’nden video çekimi için çağrı16 Ocak 2026 Cuma 19:08
  • Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor16 Ocak 2026 Cuma 19:07
  • Fitre miktarı 420 TL olarak belirlendi16 Ocak 2026 Cuma 19:05
  • Sikas dokunulmazlığından feragat etti: Polis ifadesini alacak16 Ocak 2026 Cuma 19:03
  • Sıla Usar İncirli: Üstel'in hayat pahalılığı komitesi sözleri tamamen gerçek dışı16 Ocak 2026 Cuma 19:02
  • Tufan Erhürman, Cevdet Yılmaz'ı kabul etti: Masada olmak, haklardan ve siyasi eşitlikten vazgeçmek değildir16 Ocak 2026 Cuma 19:01
  • Trafikte kavga eden sanığa 1 yıl hapis cezası16 Ocak 2026 Cuma 15:17
  • Kıbrıs’tan ev alana KKTC vatandaşlığı verilecek16 Ocak 2026 Cuma 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti