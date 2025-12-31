  • BIST 11290.51
Nikos Hristodulidis: Özlü ve kalıcı çözüm Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüdür

»
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarına ilişkin iddiaların çözümünün, Kıbrıs sorununun bütünlüklü şekilde çözülmesinden geçtiğini ifade etti.
Nikos Hristodulidis: Özlü ve kalıcı çözüm Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüdür

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarının suiistimaline dair kesin çözümün, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması olduğunu söylediğini yazdı. 

Habere göre, Hristodulidis; KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımına ilişkin “Özlü ve kalıcı çözümün, Kıbrıs sorunun bütünlüklü çözümü olduğunu” vurguladı.

Konunun uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları temelinde ele alınması gerektiğini öne süren Hristodulidis, “Mesajım tehdit amaçlı değil” şeklinde konuştu.

Hristodulidis; “Aksine, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’yi, 51 yıldır süregelen yasadışılığın ortadan kalması amacıyla Kıbrıs sorununun çözülmesi için siyasi irade göstermeye ve müzakere masasına gelmeye çağırdığını” da sözlerine ekledi.

