Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda başlatılan grevlerin 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi.
Okullarda başlatılan grevler 60 gün süreyle ertelendi

Bakanlar Kurulu tarafından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) okullarda başlattığı grevlerin 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, Elzem Hizmet olan Eğitim Hizmetlerindeki Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının 28.9.2025, 5.10.2025, 12.10.2025 tarihinde başlattıkları bölgesel grevlerin ve yine 2.10.2025 tarihinde başlatılan ve günümüze kadar devam eden Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi'ndeki grevin, dönem sonu sınavlarını etkileyeceğinden ve/veya engelleyeceğinden, mezun olacak öğrencilerin ve/veya karneye ihtiyaç duyan öğrencilerin ve/veya diplomaya ihtiyaç duyan öğrencilerin menfaatini ciddi şekilde zarara uğratacağından, öğrenciler öğrenim hakkından mahrum kalacağından, ölçülülük ilkesine aykırı olduğundan ve elzem olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki eğitim hizmetlerindeki düzeni bozucu niteliği olduğu nedeni ile 27 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlatılan grevin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.”

