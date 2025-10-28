“Perşembe gününden sonra partide değişim olmayacaksa gerekeni yapacağım” Kaynak: “Perşembe gününden sonra partide değişim olmayacaksa gerekeni yapacağım”

  • BIST 10871.08
İstifa edip etmeyeceğine dair soruya Altuğra, “Perşembeden sonra hakikaten partimizde bir değişiklik olmayacaksa, anında açıklamamı yapacağım. Perşembe gününe dair ciddi beklentiler var. Benim de beklentilerim var” şeklinde konuştu.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde, genel başkan Ünal Üstel’e muhalif isimlerden olan ve 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından partiyi olağanüstü kurultaya davet eden UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Perşembe gün hükümetin Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret sonucunda ‘değişim’ beklediğini söyledi.

Kanal T’de gazeteci Damla Dabis Özel’in sunduğu programa konuk olan Altuğra, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Perşembe gün Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini belirtti, “Orada, Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve UBP’de olağanüstü kurultay konusunun değerlendirileceğini düşünüyorum” dedi.

İstifa edip etmeyeceğine dair soruya Altuğra, “Perşembeden sonra hakikaten partimizde bir değişiklik olmayacaksa, anında açıklamamı yapacağım. Perşembe gününe dair ciddi beklentiler var. Benim de beklentilerim var” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği olağanüstü kurultay çağrısını anımsatan Altuğra, “Bu duruşu sergiledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağım” dedi.

 

‘Juju’ya: “Paçası tutuştu”

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun, whatsapp üzerinden pek çok UBP’liye “Altuğra ve Resmiye Eroğlu Canaltay’ın kurultay çağrılarını barındıran açıklamalarını, Facebook’taki yorumlar üzerinden kötüleyin” yönünde çağrıda bulunduğuna dair haberlerin doğru olduğunu söyleyen Altuğra, şöyle devam etti:

“UBP Girne Kadın Kolları Başkanı zerre umurumda değildir. Paçası tutuşmuştur ki adımları atıyor. Herkes kendisine yakışanı yapar.”

