İngiltere’nin resmi vize başvuru sitesine “Northern Cyprus” (Kuzey Kıbrıs) seçeneğini eklediği haberi büyük yankı uyandırdı.
Politis Gazetesi: Türk analistler “Tayvan statüsü” görüyor

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Politis Gazetesi“ Birleşik Krallık, Kıbrıs’taki fiilî gerçeği 51 yıl sonra nihayet kabul mü ediyor?” Sorusuyla haberi gündeme getirdi Gazeteye göre İngiltere’nin resmi vize başvuru sitesine “Northern Cyprus” (Kuzey Kıbrıs) seçeneğini eklediği haberi büyük yankı uyandırdı.

Bu değişiklik, platformda fark edilmesinin ardından, Türk ve Kıbrıslı Türk analistler arasında sevinçle karşılanırken, Lefkoşa’da büyük rahatsızlık yarattı. Akşam ve Hürriyet gibi gazeteler, bu gelişmeyi, İngiltere’den sözde devlete yönelik “özel bir vize açılımı” olarak sundu ve önemli bir diplomatik adım şeklinde değerlendirdi.

Buna karşılık, Lefkoşa’da büyük hoşnutsuzluk hâkim. Rum basınında, bu durum “dolaylı tanıma” ve “tehlikeli bir terminoloji” olarak nitelendirildi. Rum Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Londra’dan resmî açıklama istediğini belirtti; İngiltere’nin ise yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaya devam ettiğini vurguladı.

Türk analistler ise, “Northern Cyprus” ifadesinin sistemdeki teknik bir güncellemeden kaynaklanmış olabileceğini, siyasi bir yönelimi yansıtmadığını öne sürdüler — ancak Türk tarafına göre verilen mesaj açıktı: “Adadaki gerçeklik artık resmî olarak kayda geçmeye başlıyor.”

