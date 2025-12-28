Rum basını...Kıbrıslı Türkler, Türkler, Ruslar, Ukraynalılar'a yeni mülk davaları gelecek!

KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili konunun Rum Yönetimini ve tüm müdahil birimleri sürekli ve ısrarlı bir şekilde meşgul ettiği ve bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığı da kaydedildi.

Rum basınında bugün yer alan bir haberde KKTC’deki eski Rum mallarını suiistimal eden kişilerle alakalı yeni davaların yolda olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Rum Mallarını Gasp Eden Kişilerle İlgili Yeni Davalar Hazırlanıyor” başlıklı haberinde KKTC’deki Rum mallarını “gasp eden” kişilerle alakalı davalar konusunda yeni gelişmeler yaşanmasının beklendiğini iddia etti.

KKTC’deki eski Rum mallarını suiistimal ettikleri iddia edilen kişilerle alakalı birçok bilginin Rum Yönetimi’nin yetkili makamlarının önünde bulunduğunu yazan gazete, bunların değerlendirildiğini ve bazılarının da son aşamada olduğunu öne sürdü.

Toplanan bilgiler temelinde yeni tutuklamalar başlatılacağının açık olduğunu ileri süren gazete, bazı davalar/suçlamaların hali hazırda incelendiğini ve yasalara aykırı davrandığı iddia edilen kişilerin de tespit edildiğini öne sürdü.

Bunun mümkün olan her yerde zanlıların tutuklanacağı anlamına geldiğini kaydeden gazete, bazı diğer durumlarda ise “gaspçıların” faaliyetleriyle ilgili daha fazla veri toplanması gerektiğine işaret etti.

Haberde ismine yer verilmeyen “yetkili bir kaynağa” dayanarak KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili konunun Rum Yönetimini ve tüm müdahil birimleri sürekli ve ısrarlı bir şekilde meşgul ettiği ve bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığı da kaydedildi.

Rum kesimindeki farklı birim ve departmanların bu konuyla ilgili eşgüdüm ve iş birliği içinde çalıştığını da yazan gazete, “aynı kaynağa dayanarak ipin ucunun çözüldüğü ve davaların bir zincir gibi birbirini takip ettiği” yorumunda bulundu.

Bir durumun diğeriyle bağlantılı olduğunu öne süren gazete, Rum hükümeti tarafından kriterler ortaya konduğunu ve hedefin inşaatları yapanlar, satıcılar, alıcılar, emlakçılar ve bunların reklamını yapanlar olduğuna işaret etti.

Bu sınıflandırmanın KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesiyle ilgili davalara müdahil olan herkesi kapsadığını yazan gazete “elde edinilen bilgilerin” araştırılan davalarda Kıbrıslı Türkler, Türkler, Ruslar, Ukraynalıların yer aldığı yönünde olduğunu da kaydetti.

KKTC’deki Rum mallarını suiistimal edenlerle iş birliği yapan Kıbrıslı Rumlar tespit edildiğini de kaydeden gazete, Rum kesimindeki yetkili birimlerin konuya müdahil olanlarla alakalı listeler derlediğini belirtti.

Öte yandan gazete Rum kesiminde Ekologlar Hareketi tarafından geçen kasım ayında gerçekleştirilen bir anketin vatandaşların büyük çoğunluğunun izlenen politikanın önemli olduğunu düşündüğünü ve bunun devam etmesini istediklerini ortaya koyduğunu da ekledi.