Rum hükümeti, yangından etkilenen çiftçilere 23,5 milyon Euro’luk destek sağladı

23 Temmuz’daki Limasol yangınından zarar gören çiftçi ve hayvancılara yönelik ödemeler kademeli olarak başlatıldı; 15 Eylül itibarıyla bin 307 hak sahibine 3,23 milyon Euro dağıtıldı.
Rum hükümetinin 23 Temmuz’da Limasol’da çıkan ve büyük zarara neden olan yangından etkilenen çiftçi ve hayvancıların desteklenmesi için 23,5 milyon Euro’ya varan bir ekonomik yardımı aktif hale getirdiği kaydedildi.

Rum Bakanlar Kurulu'nun desteği 30 temmuzdaki toplantısında onayladığını ve bunların hayata geçirilmesiyle ilgili sorumluluğun ise Tarım Dairesinde olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 15 Eylül tarihine kadar bin 307 hak sahibine 3 milyon 230 bin 815 Euro ödeme yapıldığını belirtti.

Gazete, ödemelerin kademeli olarak yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, Haravgi gazetesi ise haberinde Rum Bakanlar Kurulu'nun 2024/2025 ekip biçme dönemindeki olumsuz hava koşullarından ötürü zarar uğrayan çiftçilere azami bir buçuk milyon Euro sübvansiyon ödemesi yapılmasına karar verdiğini yazdı.

Gazete, Bakanlar Kurulu'nun 17 Eylül'de yapılan toplantısında, Tarım Bakanlığı'nın konuyla ilgili önerisini onayladığını belirtti.

