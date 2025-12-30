Rum Medyası: Türkler Mammari’de bir çiftçi ve traktörüne saldırdı

Alpha Kıbrıs’ın iddiasına göre, Mammari bölgesinde ilk kez Rum çiftçilere karşı Türk Askerleri tarafından saldırı yapıldı.

Alpha Kıbrıs’ın haberine göre, Mammari bölgesinde ilk kez Rum çiftçilere karşı Türk Askerleri tarafından saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Haberde zarar gören bir traktörün fotoğrafları da yayınlandı.

Tampon Bölge içinde gerçekleştiği ileri sürülen olayda, dün 20’den fazla Türk askeri ve polisin, KKTC’den bir karakoldan yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan özel bir arazide tarım yapan genç çiftçi Gavriil Yerolemu’yu ve babasını tutuklamaya teşebbüs ettiği savunuldu.

Olay yerine (BM) Barış Gücü sskerleri (BM) de geldiği; ancak gelen bilgilere göre müdahalede bulunmadığı da yazıldı