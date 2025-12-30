  • BIST 11194.16
  • Altın 6076.615
  • Dolar 42.939
  • Euro 50.5256
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Rum Medyası: Türkler Mammari’de bir çiftçi ve traktörüne saldırdı

»
Alpha Kıbrıs’ın iddiasına göre, Mammari bölgesinde ilk kez Rum çiftçilere karşı Türk Askerleri tarafından saldırı yapıldı.
Rum Medyası: Türkler Mammari’de bir çiftçi ve traktörüne saldırdı

Alpha Kıbrıs’ın haberine göre, Mammari bölgesinde ilk kez Rum çiftçilere karşı Türk Askerleri tarafından saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Haberde zarar gören bir traktörün fotoğrafları da yayınlandı.

Tampon Bölge içinde gerçekleştiği ileri sürülen olayda, dün 20’den fazla Türk askeri ve polisin, KKTC’den bir karakoldan yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan özel bir arazide tarım yapan genç çiftçi Gavriil Yerolemu’yu ve babasını tutuklamaya teşebbüs ettiği savunuldu.

Olay yerine (BM) Barış Gücü sskerleri (BM) de geldiği; ancak gelen bilgilere göre müdahalede bulunmadığı da yazıldı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Holguin: Yeni bir gayriresmi 5+1 için erken16 Aralık 2025 Salı 12:29
  • Holguin iyi bir başlangıç yaptık15 Aralık 2025 Pazartesi 11:40
  • Erhürman-Hristodulidis görüşmesinin detayları Rum basınında: 5+1 yeni yıla kaldı15 Aralık 2025 Pazartesi 09:54
  • Üçlü görüşmenin ardından BM'den açıklama12 Aralık 2025 Cuma 10:07
  • Hristodulidis: Siyasi eşitliğe ilişkin BM’nin açıklamasında yer alan ifade özellikle önemli12 Aralık 2025 Cuma 09:56
  • Dikkatler 11 Aralık Perşembe günkü üçlü görüşmede07 Aralık 2025 Pazar 19:54
  • AKEL: AB militarizasyon sürecini değiştirmeli; Türkiye’yi askeri iş birliklerine katmamalı03 Aralık 2025 Çarşamba 15:19
  • Nikos Hristodulidis: 1960 devletini değiştireceğiz29 Kasım 2025 Cumartesi 14:41
  • Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Dânâ, 28 Kasım'da Menelaou ile görüşecek26 Kasım 2025 Çarşamba 20:10
  • Çipras’ın Kitabında Crans Montana Detayları: “Gitmemi Anastasiadis Engelledi” İddiası25 Kasım 2025 Salı 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti