Sahibinden izinsiz kullandığı araçla kaza yaptı

Doğukan Doğan (E-27) yönetimindeki JS 169 plakalı çift kabin araç, kuzey istikametine dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, park halinde bulunan Dilber Enginpınar (K-40) sorumluluğundaki KN 538 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir ikametgâhın bahçe duvarına da vurdu.
Kazada yaralanan sürücü Doğukan Doğan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak şahıs, mal sahibinden izinsiz ve sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
