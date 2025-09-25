  • BIST 11325.63
  • Altın 5004.766
  • Dolar 41.4717
  • Euro 48.6304
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Sahibinden izinsiz kullandığı araçla kaza yaptı

» »
Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Sahibinden izinsiz kullandığı araçla kaza yaptı

Doğukan Doğan (E-27) yönetimindeki JS 169 plakalı çift kabin araç, kuzey istikametine dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, park halinde bulunan Dilber Enginpınar (K-40) sorumluluğundaki KN 538 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir ikametgâhın bahçe duvarına da vurdu.

Kazada yaralanan sürücü Doğukan Doğan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak şahıs, mal sahibinden izinsiz ve sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tatar: Bu çağda savaş olmaz diyenler yakın coğrafyaya baksınlar25 Eylül 2025 Perşembe 14:51
  • Çeler: “Anayasa Mahkemesi kararı üç önemli mesaj veriyor”25 Eylül 2025 Perşembe 14:40
  • Türk Telekom KKTC'de iki ayrı şirket kurdu25 Eylül 2025 Perşembe 14:26
  • Polis Ekiplerinden Uyuşturucuya Yönelik Operasyonlar: 5 Kişi Tutuklandı25 Eylül 2025 Perşembe 13:29
  • Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı25 Eylül 2025 Perşembe 13:28
  • 1 kilo uyuşturucu... Zanlılar mahkemede25 Eylül 2025 Perşembe 13:07
  • 2126 gün... Kaçaklar mahkemede25 Eylül 2025 Perşembe 12:56
  • Erhürman, Türkiye’den gelen gazetecilerle bir araya geldi25 Eylül 2025 Perşembe 12:56
  • "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırma Girişimine Mahkeme dur dedi!"25 Eylül 2025 Perşembe 12:28
  • Arıklı: Biz mahkemenin önünde eylem yapsaydık, ‘Yargıya müdahale ediliyor’ demezler miydi?25 Eylül 2025 Perşembe 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti