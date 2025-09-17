  • BIST 11196.93
  • Altın 4887.11
  • Dolar 41.2788
  • Euro 48.9726
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

Sandık seçmen listeleri, cumartesi gününe kadar askıda kalacak

» »
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık seçmen listeleri 20 Eylül’e kadar askıda kalacak; bu süre zarfında itiraz ve başvurular yapılabilecek.
Sandık seçmen listeleri, cumartesi gününe kadar askıda kalacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili Seçim Takvimi’ne göre Sandık Seçmen Listeleri, cumartesi gününe kadar askıda kalacak.

14 Eylül'de askıya alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri, 20 Eylül Cumartesi gününe kadar “https://ysk.gov.ct.tr” ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinde de yayımlanacak.

YEDİ GÜN ASKIDA KALACAK, BU SÜREDE İTİRAZ YAPILABİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan duyuruya göre cumartesi gününe kadar listeler saat 9.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerektiği belirtilen YSK duyurusunda, “’yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır” denildi.

KESİNLEŞEN ADAYLAR PAZAR GÜNÜ İLAN EDİLECEK

Cumhurbaşkanı adayları pazar günü kesinleşecek ve kesinleşen adaylar pazartesi günü YSK tarafından ilan edilecek.

23 Eylül Salı günü ise seçim propagandası başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çıdan'ın cinayeti Rum basınında: Sadece 3 kişi sorumlu tutuldu15 Eylül 2025 Pazartesi 12:39
  • Güney Kıbrıs bugünden itibaren resmen AB elektrik modeline geçiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:34
  • Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllü askerliği konusu Bakanlar Kurulu’na gidiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
  • Rum göçmenleri KKTC’deki eski mallarını satmak vaadiyle dolandıran iki kadın tutuklandı13 Eylül 2025 Cumartesi 16:11
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan “EUNOMIA 6-2025” kod adlı tatbikat13 Eylül 2025 Cumartesi 15:37
  • Rum Bakanlar Kurulu 28 “yatırımcının” daha “altın pasaportunu” iptal etti13 Eylül 2025 Cumartesi 13:19
  • Aile içi şiddet rakamları korkutucu boyutta11 Eylül 2025 Perşembe 13:01
  • Kokaini nenesinin evine sakladı11 Eylül 2025 Perşembe 12:57
  • Rum Bakanlar Kurulu vatandaşlıkları iptal etmeye devam ediyor11 Eylül 2025 Perşembe 12:53
  • Fileleftheros: BM Genel Sekreteri Guterres’in Tatar ve Hristodulidis ile üçlü görüşmesi 27 Eylül’de10 Eylül 2025 Çarşamba 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti