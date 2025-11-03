Seçim için 22 Mart 2026 önerildi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda erken seçim tarihi tartışıldı. CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, erken seçim için 22 Mart 2026 tarihini önerdi.

Başbakan Ünal Üstel de, UBP’nin bugüne kadar seçimden kaçmadığını vurgulayarak, seçim tarihinin 2027 Ocak olduğunu ancak şartlar öyle getirirse 2026’da yapılabileceğini söyledi, “O kararı UBP, YDP ve DP verir. O doğrultuda hiçbir çekincemiz yoktur. Olmayacak da” dedi.

Meclis’te bugün ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı. 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca AB Uyum Yasa Tasarılarının Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanlığı’na Ahmet Savaşan’ın oy birliğiyle seçildiği Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

ERKUT ŞAHALİ: 22 MART 2026'DA ERKEN GENİL SEÇİME GİDİLMELİ

Daha sonra 62’nci madde tahtında CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali söz aldı. Başbakan Ünal Üstel’in dün yaptığı açıklamaya işaret eden Şahali, Başbakan’ın, çok haklı bir tespit yaptığını ve çok büyük seçim başarısızlığı olduğunu ifade ettiğini kaydetti. “Bu hezimetin yurttaşın hayal kırıklığının beyan edildiği bir sonuç olduğunu” ifade eden Şahali, bunun salt bir başarısızlık olmadığını söyledi.

Döviz krizinin; Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı olduğunu dile getiren Şahali, “Döviz krizi tedarik zinciri akaryakıt temininde bir engel teşkil ediyor mu?” sorusunu sorarak, son akaryakıt zammının bu şekilde açıklanamayacağını belirtti.

Halkın seçimde verdiği net mesaja rağmen hükümetin görevde kalmayı sürdürecekse, yapılacak icraatı Başbakan Üstel’den dinlemek istediklerini ifade eden Şahali, Meclis’in ikinci denemede toplanmasının krizi gösterdiğini kaydetti. Şahali, “Bu ülkenin en büyük ihtiyacı sizden kurtulmuş olmaktır… Bizim kurultayımız sizin varlığınız için bir gerekçe değildir.” diye konuştu.

Bütçe rakamlarında iyileşme göremediklerini dile getiren Şahali, rakamların düzeltilmesini istedi.

“Eğer seçim başarısızlığını tanımlıyorsanız 22 Mart 2026’da halkın iradesini Meclis’e taşıyalım.” diyen Şahali, 22 Mart’ta erken seçim çağrısı yaptı.

Erhan Arıklı DA ERKEN GENEL SEÇİM İÇİN MART 2026'YI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Genç TV’de 2026 bütçesinin yeni Meclis tarafından hazırlanması gerektiğinin altını çizmiş ve bir buçuk yıldır erken seçimi dillendirdiğini hatırlatmıştı.

Arıklı, Ocak, Şubat veya en geç Mart ayında erken seçimin makul olduğunu belirtmiş, hükümet ortağı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldiğini ve Başbakan Ünal Üstel’e erken seçim kararı alması için tam yetki verdiklerini söylemişti.