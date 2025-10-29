  • BIST 10871.08
Seçim sonrası zam yağmuru başladı!

Seçim sonrası zam yağmuru başladı!

Seçim sonrası zam yağmuru başladı!
Seçim sonrası zam yağmuru başladı!

Okkalı zam!!!

Euro diesel 44.25 TL, Gaz yağı 43.60 TL, 98 Oktan benzin 45.12 TL, 95 Oktan benzin ise 44.12 TL den satılacak.

Eski fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz benzin (95 oktan):

Eski fiyat: 40,62 TL

Kurşunsuz benzin (98 oktan):

Eski fiyat: 41,62 TL

Euro Diesel (mazot):

Eski fiyat: 40,75 TL

Gazyağı:

Eski fiyat: 40,10 TL

 

Okkalı zam furyası!!!

KKTC’de 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 55 TL artırılarak, 555 TL oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, diğer miktarlardaki gazın kilogram fiyatı KDV dahil 55,5 TL’yi geçmeyecek.

